MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; üniversite olarak Erzurum'un, ülkemizin ve tüm insanlığın yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.



Atatürk Üniversitesinin bulunduğu konum itibariyle Erzurum için büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı, "Üniversite olarak iş birliği ve istişareler içerisinde Erzurum ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak için yakın zamanda "Erzurum'un Geleceği" arama konferansı gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuç raporunu, şehrin idari ve bürokrasi erkanı ile paylaşılmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ile de üniversitemizdeki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Yakın ilgisi ve fikir teatisine yönelik gösterdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız"



Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Ortak paydamız olan şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için herkese önemli görevler düşüyor. Üniversite yönetimi de üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için yoğun gayret gösteriyor. Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu da gün yüzüne çıkaracak projelerin altına imza atıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen "Erzurum'un Geleceği" arama konferansının çıktılarının da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, üniversitenin çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vermek için hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. - ERZURUM