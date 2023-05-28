MHP eski İl Başkanı Ahmet Yaraş inşaattan düşerek vefat etti - Son Dakika
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MHP eski İl Başkanı Ahmet Yaraş inşaattan düşerek vefat etti

MHP eski İl Başkanı Ahmet Yaraş inşaattan düşerek vefat etti

28.05.2023 14:16

Balıkesir'de Ahmet Yaraş, kendisine ait inşaat alanını gezerken düşerek hayatını kaybetti. MHP camiası büyük üzüntü yaşarken, polis soruşturma başlattı.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi eski İl Başkanı Ahmet Yaraş (67) kendisine ait inşaat alanını gezerken inşattan düşmesi sonrası vefat etti.

MHP eski İl Başkanı Ahmet Yaraş sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için ailesi beraber oy kullandıktan sonra kendisine ait inşaat alanını ziyareti esnasında inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri Yaraş'ı hastaneye sevk ettiler. 2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Yaraş, MHP'de siyasete devam ediyordu. Eski Başkan Ahmet Yaraş'ın vefat haberi Balıkesir'de büyük üzüntü oluşturdu. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve eski MHP İl Başkanları sosyal medyadan taziye mesajları yayımladılar. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. "Eski il başkanımız Ahmet Yaraş hakkı rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet diler, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine de sabr-ı cemil niyaz ederiz." MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel'de yayımladığı mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Eski İl başkanımız Ahmet Yaraş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet diler, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine de sabr-ı cemil niyaz ederim." Eski Başkan Ahmet Yaraş'ın vefatı ile ilgili polis soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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