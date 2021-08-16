MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! Disipline sevk edildi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. MHP'den 21. dönem Mersin Milletvekilliği yapan Yalçın Kaya, partiden ihraç ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti üyesi ve 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya'nın parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarma cezası" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

KESİN ÇIKARMA TALEBİ VAR

Yalçın, yazılı açıklamasında, "Partimiz üyesi ve 21. dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya, parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.