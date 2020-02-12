MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Cenaze töreninin gerçekleşmesi Acılı aileden görüntü Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Cenaze töreninin gerçekleşmesi

Acılı aileden görüntü

Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti. Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

Milletvekili, Osmaniye, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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