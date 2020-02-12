MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

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MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Cenaze töreninin gerçekleşmesi Acılı aileden görüntü Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu... Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Son Dakika FETÖ'nin siyasi ayağı tartışması büyüyor! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bu soruları sordu Ülkesine dönen Guaido'ya, Venezuela halkı sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler