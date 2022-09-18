MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi

18.09.2022 15:40
MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi

MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt, toprağa verildi.

MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt, toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 31 yaşında hayatını kaybeden Söğüt'ün cenazesi, Eskipazar ilçe merkezindeki Yusuf Bey Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Söğüt'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Boncuklar köyü Pelitçik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Söğüt'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, MHP İl Başkanı Adem Kar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Eskipazar, Karabük, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi - Son Dakika

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