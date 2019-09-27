MHP Eskipazar teşkilatında görev değişikliği

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Eskipazar İlçe Teşkilatında görev değişikliğine gittiklerini söyledi.

Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce atamayla gelen Ali Osman Kumlar ve teşkilatında değişikliğe gittiklerini ifade etti.

Kumlar ve yönetimine teşekkür eden Kar, Eskipazar İlçe Başkanlığına Şaban Tutar'ın atandığını ve yeni yönetimin göreve başladığını kaydetti.