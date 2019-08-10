Son Dakika Haberleri: MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'den Kurban Bayramı mesajı
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MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'den Kurban Bayramı mesajı

44 dakika önce

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesejında, kurbanın Allah'a teslimiyet ve yakınlaşmak olduğunu söyleyen Candemir, Kurban Bayramı'nın karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktası olduğunu ifade etti. MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplum olarak kenetlendiğimiz, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, toplumsal bağların daha da güçlendiği bir Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Binlerce yıllık mazisi olan kültürel bağları ve değerleri olan milletimiz, bu manevi iklimi en güzel şekilde değerlendirmenin bilincinde olarak Kurban Bayramı'nın sevgiye, kardeşliğe, hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyorum. Bu vesileyle, değerli Eskişehirli hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranla sesleniyorum. Bayram nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması konusunda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum. Bayramın 4. Günü İl Başkanlığı binamızda saat 15: 00'de düzenlenecek bayramlaşma programımıza da tüm hemşerilerimizi davet ediyorum." - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Eskişehir, MHP, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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