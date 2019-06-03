Son Dakika Haberleri: MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (2)
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MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (2)

1 saat önce

SERBEST BIRAKILDILARUşak'ta çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle sağ bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'ın tedavisi sürüyor.

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Uşak'ta çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle sağ bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların MHP İl Başkanı Ayhan K., Başkan Yardımcısı Süleyman K., İl Yöneticisi Cevat G. ve MHP'den Uşak Belediye Başkan Adayı olan ancak seçilemeyen Muhammet Fatih E. olduğu belirtildi. Sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakıldı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un görevden alınması konusunun görüşülmesi sırasında tartışmanın çıktığı iddia edildi.
UŞAK,


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
Kayhan, Eşme, MHP, Güncel
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