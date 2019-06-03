Son Dakika Haberleri: MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)
Son Dakika Politika Haber

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)

55 dakika önce

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDIMHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3), System.String[]

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI
MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığı'nın olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.
ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:38 Kaynak: DHA
Uşak, MHP, Eşme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz Binali Yıldırım'dan genç siyasetçilere tavsiye: Uçuk vaatlerde bulunmayın Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]