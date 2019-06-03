MHP Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı
54 dakika önce
MHP Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı MHP Eşme İlçe Başkanı Yücesoy sokakta silahlı saldırıya uğradı Ağır yaralanan Yücesoy hastaneye kaldırıldıUŞAK - Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
MHP Eşme
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
İlçe Başkanına silahlı saldırı
MHP Eşme İlçe Başkanı Yücesoy sokakta silahlı saldırıya uğradı
Ağır yaralanan Yücesoy hastaneye kaldırıldı
UŞAK - Milliyetçi Hareket Partisi Uşak
Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan
Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, olay Eşme Şehit Alibey Mahallesinde meydana geldi. Sahur vaktine yakın bir saatte sokakta yürüyen Yücesoy'un üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yücesoy ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına alan ekipler çevrede delil aradı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.
Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı