MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı
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MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Genel Merkezi, Uşak Eşme
İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı.
MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi. - ANKARA
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