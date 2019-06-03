MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı
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MHP Eşme İlçe Başkanı'nın av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, soruşturma sonuçlanıncaya kadar İlçe Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:59 Kaynak: AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin, " Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar MHP Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"GENEL MERKEZİMİZ OLAYI İNCELİYOR"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."
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