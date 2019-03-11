Son Dakika Haberleri: MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak Oldu

MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak Oldu

1 saat önce

Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanlığına yeniden Murat Kaçak getirildi.

MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak Oldu, System.String[]
Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanlığına yeniden Murat Kaçak getirildi.

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen program ile yeni yönetim tanıtıldı. Programa MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yanı sıra il Başkanı Köksal Yılmaz da katıldı.

Enginyurt ve Kaçak, birlik ve beraberlik mesajları vererek, sonuna kadar Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini kaydettiler.

Başkan Kaçak, "Milliyetçi Hareket Partisi yeni yönetim ve kadın kolları başkanlığımızın yeni yönetimi ile birlikte Milletvekilimiz Cemal Enginyurt, İl Başkanımız Köksal Yılmaz'ın da katılımları ile Cumhur İttifakı'nın başarısı için istişare yaparak söz verdik. Cumhur için istikrar, beka için milli karar" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Kaçak, MHP, Fatsa, Politika
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