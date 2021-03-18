MHP Foça teşkilatından şehitler anısına lokma hayrı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Foça İlçe Teşkilatı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle Foça ve Yeni Foça'da lokma hayrı gerçekleştirdi.

Her yıl 18 Mart'ta hayır etkinliğini yaptıklarına ifade eden MHP Foça İlçe Başkanı Turan Çetinarslan, "Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. Çetinarslan şöyle devam etti: "Çanakkale şehitlerimiz için her yıl lokma hayrı düzenleyerek bunu geleneksel hale getirdik. Türk tarihindeki en önemli savaşlar arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 106 yıl geçti. Bizler, kendi cenaze namazını kıldıktan sonra savaşa giden bir milletin evlatlarıyız. Çanakkale'de ve onlarca cephede bir hilal uğruna batan güneşlerin aydınlığı geleceğimize ışık olmaya ve bizlere ilham vermeye devam edecektir. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi korusun. Allah'ın izniyle, şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatan topraklarında sonsuza kadar yaşayacağız. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum"

Lokma dağıtımına MHP Foça İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Oğuzhan Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Ercan Kıpırdak, Cihan Kandillioğlu, Ufuk Aşıcı, Mehmet Kartal, meclis üyesi İbrahim Semerci ve teşkilat üyeleri katıldı. - İZMİR