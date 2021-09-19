MHP Gaziantep Bölge İstişare Toplantısı başladı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" temalı, genişletilmiş Gaziantep Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı.

Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıdaki kurula başkanlık yapan Yıldırım, açılış konuşmasında toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, "Bu toplantımızın en önemli özelliği yapılan bölge toplantılarının içerisinde en fazla ilin olduğu toplantıdır. 13 ilimiz var burada. İl, ilçe, belediye başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ülkü ocaklarımız hepsi davetli, hepsi burada. Şeref verdiniz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, MHP milletvekilleri katılımcılara bazı konularda sunum yaptı.