MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü yazılı mesajla kutlayan MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türk çocuğunun gözlerindeki ışık, aziz milletin aydınlık yarınları inşa etmesi yolunda umutları arttırdığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 101'inci açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Mesajında TBMM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutlayan Cahit Çıkmaz, "Türk milli tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden 23 Nisan'ı idrak etmenin övünç ve bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

"Türk çocuğunun gözlerindeki ışık umutlarımızı arttırıyor"

Aziz Türk milletinin hürriyet uğrunda kanıyla, canıyla, gözyaşıyla gösterdiği fedakarlıkların tarih sayfalarına kazındığını aktaran Çıkmaz mesajında, "Yüce Meclisimiz, kurtuluşumuzun ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun sevk ve idaresini üstlenmiştir. Takvimlerin 1920 yılını gösterdiği o gün, yüce Allah'ın izniyle Türk'ün kaderini tayin eden bu kutlu müessese, şükürler olsun ki bugüne kadar daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye için vazife ifa etmeyi sürdürmüştür. 23 Nisan tarihinin bizler için bir başka manası da, istiklalimizin temini kadar istikbalimizin tesisinin önemi vurgusuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan edilmiş olmasıdır. Yüce Atatürk'ün Türk çocuklarının yanı sıra tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, yaklaşık bir asırdan bu yana tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmaktadır. Her ne kadar pandemi koşulları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı gönlümüzce ihya etmemize elvermese de, her bir Türk çocuğunun gözlerindeki ışık, aziz milletimizin aydınlık yarınları inşa yolunda umutlarımızı arttırmaktadır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP