MHP Gaziantep İl Başkanı Çıkmaz'dan milletvekili Atay'a tebrik - Son Dakika

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, milletvekili Sermet Atay'ın MYK üyeliği görevine getirilmesinden duydukları memnuniyeti bildirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, partinin 13. Olağan Kongresi'nin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kongrede il teşkilatını mutlu eden bir gelişmenin yaşandığını aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bilge lider Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdir ve teveccühüyle milletvekilimiz Sermet Atay'a MYK üyeliği görevi tevdi edildi. Gaziantep milletvekilimizin bu göreve gelmesi bizi son derece mutlu etmiştir. Milletvekilimiz Sermet Atay'ın Gaziantepimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Kongremizin gerçekleştiği 18 Mart tarihinin anlamı, fikir dünyamızdaki yeri ve tezahürü son derece büyük bir kıymettedir. Nitekim bu tarih, Çanakkale'de Türk'ün zafer destanlarına bir yenisini eklediği kutlu bir tarihtir. Bu vesileyle Çanakkale şehitlerimizi de rahmet ve hürmetle yad ediyorum."