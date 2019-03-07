MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Açıklaması

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, elinden gelen bütün çabayı, gayreti Gaziantep halkı için, Cumhur İttifakı'nın kazanması için harcayacağını söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, elinden gelen bütün çabayı, gayreti Gaziantep halkı için, Cumhur İttifakı'nın kazanması için harcayacağını söyledi.



Atay, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.



"Madem Gaziantepspor sevgin vardı, neden 15 yıldan beri gelip takımına sahip çıkmadın" diye soran Atay, şöyle konuştu:



"Kendisi diyor ki 'Gaziantepspor ile siyaset ya da spor ile siyaset karıştırılmamalıdır.' Benim bu anlamda siyasi olarak hiçbir açıklamam olmadı ancak kendisi yapmış olduğu açıklamada benim Cumhur İttifakı'nın milletvekili olduğumu ve Cumhur İttifakı'na yaranmak için kendisiyle ilgili beyanda bulunduğumu' söyledi. Benim Cumhur İttifakı'nın milletvekili olduğum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili olduğum doğrudur. Bununla da gurur duyuyorum. Elimden gelen bütün çabayı, gayreti Gaziantep halkı için, Cumhur İttifakı'nın kazanması için harcayacağım."



Atay, teröriste, "terörist" diyemeyen Celal Doğan'ın, HDP ve terör örgütü PKK ile kirlenen ismini temize çıkarmaya çalıştığını ve bunun için aday olduğunu öne sürerek, "Bunda başarılı olamayacaksınız. Sizinle 31 Mart'a kadar Cumhur İttifakı ve MHP'nin milletvekili olarak sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

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