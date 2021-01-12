MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı

12.01.2021 10:21
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te çeşitli noktalarda oluşturulan sokak hayvanları besleme noktalarına giderek sevimli dostları besledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te çeşitli noktalarda oluşturulan sokak hayvanları besleme noktalarına giderek sevimli dostları besledi.

Taşdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği ve Canpati Gaziantep Derneği temsilcilerinin de katıldığı programda, sokak hayvanları besleme noktalarını gezdi.

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini ifade eden Taşdoğan, "Bu hayvanların aç susuz kalmasına gönlümüz razı gelmiyor. Dinimiz gereği de bu duruma razı gelmememiz de gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı sokak hayvanlarını da unutmamalıyız. Hiçbir şey yapamayacak bile olsak bir hayvanın başını okşamak kadar insana huzur veren ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sokak Hayvanları, Milletvekili, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı         
10:11
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei