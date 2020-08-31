MHP Gaziantep'te ilk aşama tamam - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13. Olağan Genel Kurul gereği kongre takvimlerinin belirlenmesinin ardından 15-23 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep'te ilçe kongrelerini tamamladı.

MHP Genel Merkezi'nin talimatları doğrultusunda hareket eden MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, ilçe teşkilatları ile yaptığı istişareler sonucunda 15-23 Ağustos tarihleri arasında ilçe kongrelerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak ilk aşamayı tamamladı. İlçe başkanları aday belirleme süreci ise Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın talimat ve kontrolü eşliğinde yürütüldü. Yapılan istişareler neticesinde, İl başkanlığı ve ilçe teşkilatlarının da rızası gözetilerek tek listeli adaylar ile belirlendi. Birlik ve dirlik içerisinde belirlenen listeler dışında adaylık müracaatı olmayan ilçe kongreleri toy havasında gerçekleşti.

MHP yakışır kongreler oldu

15 Ağustos'ta Oğuzeli ve Nizip ile başlayan ilçe kongreleri 22-23 Ağustos'ta ise Şehitkamil ve Şahinbey ilçe kongreleri ile tamamlandı. Tüm ilçelerde birlik ve dirlik içerisinde tamamlanan kongrelere tek liste aday halinde gidildi. Yapılan kongrelerde ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan divan başkanlığı yaptı. Cumhur İttifakının ruhuna uygun biçimde gerçekleşen ve buna uygun siyasi söylemler ile toy havasında geçen ilçe teşkilatlarının kongrelerinde, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, MHP meclis üyeleri ve Parti yöneticilerinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları da misafirler arasında bulundu. Covid 19 tedbirleri kapsamında ise oy kullanma alanına sadece delegeler alındı.

3 ilçede değişim

Gerçekleştirilen kongreler sonucunda ise Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı ilçe başkanları değişti. Nurdağı İlçe Başkanlığını iki yıldır sürdüren Adnan Çetin, bayrağı Ahmet Anar'a devrederken Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini altı yıldan daha uzun süredir yürüten Aziz Yücel bayrağı Akın Erol Kınacılar'a ve Şahinbey İlçe Başkanlığı görevini altı yıldan daha uzun süredir yürüten Cahit Çıkmaz ise bayrağı İlker Kızıklı'ya devretti. Diğer ilçelerin başkanları ise göreve devam ederken listeler şöyle oluştu: Araban İlçe Başkanı İskender Gök, İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, Karkamış İlçe Başkanı İsa Tiryaki, Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak, Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert ve Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı.

İlk ilçe başkanları toplantısı gerçekleşti

Güven tazeleyerek yeni yönetim kadroları ile göreve devam eden ve yeni seçilen ilçe başkanları ile ilk ilçe başkanları toplantısını gerçekleştiren MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, gösterilen birlik ve dirlik tablosundan mutlu olduklarını dile getirdi. Öte yandan bayrağı devreden ilçe başkanlarına teşekkür ederken görevi devralan ve devam eden ilçe başkanlarına da çalışmalarında başarılar dileyen Çelik, emek ve katkılarından dolayı eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Aziz Yücel'e anlamlı hediye

Yaklaşık 6 yıldan bu yana MHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten ve kongre sonucunda Akın Erol Kınacılar'a görevi devreden Aziz Yücel'e, MHP Gaziantep İl Başkanı Çelik, anlamlı bir hediye takdim etti. El yapımı sedef kaplamalı ve üzerinde ismi yazılı tarihi bir kılıç hediye takdim eden İl Başkanı Çelik, İlçe başkanlığının yanı sıra bir ağabey olarak teşkilatına hizmet etmiş olan Aziz Yücel'e teşekkür etti. Eski ilçe başkanlarına ise plaket takdimi ile tamamlanan toplantı da İl Başkanı Muzaffer Çelik, "2023 hedefleri doğrultusunda teşkilatlarımızı karalılıkla yoğun bir çalışma programı beklemektedir. MHP Gaziantep Teşkilatı tek yürek ve tek ses şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin izinde ve MHP Genel Merkezinin emrindedir" dedi. - GAZİANTEP