MHP Gaziantep Teşkilatı Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları