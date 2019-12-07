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MHP Gaziemir ilçe yönetiminden şehit aileleri ve kent konseyine ziyaret

6 saat önce

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç ve partililer, Gaziemir Kent Konseyi ve İzmir Şehit Asker Şehit Polis Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

MHP Gaziemir ilçe yönetiminden şehit aileleri ve kent konseyine ziyaret, System.String[]

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç ve partililer, Gaziemir Kent Konseyi ve İzmir Şehit Asker Şehit Polis Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

İlk olarak Gaziemir Kent Konseyi'ni yeri ziyaret eden Koç, Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Ayhan Aksoy'u tebrik etti.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projelerden bahsetti.

İzmir Şehit Asker, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Koç ve partililer, dernek başkanı Hüsniye Karpat'tan dernek hakkında bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan Koç, teşkilat olarak her zaman şehitlere ve ailelerine sahip çıktıklarını belirtti.

Kent Konseyi, Gaziemir, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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