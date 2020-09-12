MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli (1)

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, 12 Eylül 1980 darbesini zulüm, zillet, hezimet, rezalet ve cinayet olarak tanımlayarak, "12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli (1), System.String[]

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, 12 Eylül 1980 darbesini zulüm, zillet, hezimet, rezalet ve cinayet olarak tanımlayarak, "12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir." dedi.

Devlet Bahçeli, Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı.

Bahçeli, karmaşadan dengeye geçişi, çalkantıdan düzlüğe çıkışı uzun yıllar boyunca zor ve netameli olan 12 Eylül vesayetinin milli ve siyasi hafızadaki vahim sonuçlarının hala mevcudiyetini koruduğunu söyledi.

Bahçeli, "Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırılıp sarih gerçekler sahnedeki yerini aldıkça, daha önemlisi aziz millet varlığı kutlu iradesine, tartışma kabul etmez istiklaline sarıldıkça 12 Eylül'ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülmüştür." ifadesini kullandı.

Geçmişin bulanık ve buhranlı dönemlerinin nesnel, gerçekçi ve ahlaki yorumunun, geleceğin pirüpak aydınlığına ulaşma azmini kamçılayacağına inandığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu sayede kamplaşmanın, küslüğün ve kırgınlığın yerini kaynaşmanın ve kucaklaşmanın müşfik ve müstesna hali alacaktır. Bize düşen, daha doğrusu siyaset kurumunun görevi, yaşanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini düzenleyip geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını bihakkın tespit etmektir. Bunu yapabildiğimiz ölçüde Eylül ayının kötü anıları bir nebze de olsa silinecek, zahmetin odakların fışkıran rahmet pınarları milletimizin engin fazilet ve ferasetine eklemlenecektir.

Elbette her gün bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu ve tetikçiliğini yapanlar için bu düşüncelerimin geçerliliği ve bağlayıcılığı takdir edersiniz ki olmayacaktır. Türkiye'yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, hemen ardından dış tazyik, telkin ve teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir. Zamanın ve mekanın normları çerçevesinde hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını, haksızlıkların ve hıyanetlerin ilanihaye ayakta duramayacağını açıklıkla söylemek mümkündür. Çünkü hakkın çiğnenmesi, hakikatin devrilmesi, halkın dışlanması akla da, mantığa da, mukaddesata da, tarihsel mizana da tamamen aykırıdır."

"12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır"

Bahçeli, yıllar sonra 12 Eylül darbecilerinin mahkemeye çıkarılarak yargılanmasının, hayatlarını kaybetmelerine rağmen hak ettikleri cezaları almalarının vatana ve millete karşı işlenmiş suçların karşılıksız bırakılmayacağının somut delili olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir. Darbeler, Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir. Vesayeti özendirmiştir. Statükoyu beslemiştir. Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her ara rejim özlemi hiç şüphesiz gayri ahlakidir, gayri meşrudur, gayri millidir, gayri insanidir. Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır. Demokrasiye kast edilmiş, milli iradeye vesayet zinciri vurulmuştur.

12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin on yıllarını çalmış, istikbal haklarını çarpıtmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır. Bireyle devlet, milletle devlet arasındaki güvene dayalı ahlaki, tarihi ve hukuki bağlar her darbeyle biraz daha yıpranmış, biraz daha yıkıma maruz kalmıştır. Ne yazıktır ki, bu tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, istikrarsızlıkların kapısını da ardına kadar aralamıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz Türkiye'nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların el birliğiyle planlayıp uygulamaya geçtikleri zincirleme suikastlerdir. Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir. Her darbe haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi demektir."

Her darbenin vesayetçi mihrakların, demokrasi düşmanlarının denetim ve kontrolü ele geçirmesi anlamına geldiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi, bunun ardından tezahür eden otoriter yönetim saplantısı Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hayatını karartmak bir yana hayatın her alanında dipsiz kuyular açmıştır. TBMM'ye kilit vurulması, siyasi partilerin kapatılması, siyasi yasakların getirilmesi, siyaset boşluğunun doğması sadece katılım ve temsil krizlerini değil, aynı zamanda siyaset dışı yapay arayışları da tetiklemiş, özellikle yozlaşmayı körüklemiştir. Siyasetin devlet merkezinde yoğunlaşması, insanına hizmetle mükellef devlet anlayışından buyurgan, baskıcı, yasakçı ve dayatmacı melez bir yönetim güzergahına sapmasına yol açmıştır. Milletimizin ruh köküne yabancı, milli ve manevi hasletleriyle çatışmalı dar ve elit bir kadronun devlete musallat olması keyfi muameleleri güçlendirmiştir. Aynı şekilde çıkar ilişkilerini kurumsallaştırmış, uzun seneler mahkum olunan toplumsal, siyasal ve ekonomik travmalara kaldıraç işlevi görmüştür."

Bahçeli, 12 Eylül 1980 öncesi var olan karanlık olayların, sıkıyönetim uygulamasına rağmen patlayan asayişsizlik vakalarının, terör ve tedhiş eylemlerinin etraflıca sorgulanmasının daha müreffeh ve daha müessir bir gelecek adına mecburiyet olduğunu belirtti.

(Sürecek)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli (1) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Meteoroloji, Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Sosyal medyada canlı yayın açıp, kamu görevlilerine hakaret eden şahıs tutuklandı Servis midibüsünü gelin arabası yapmak isteyen şoförün hayali gerçek oldu Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi         
14:09
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor         
13:53
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi         
11:16
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan         
10:57
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı         
10:05
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
20:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 16:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei