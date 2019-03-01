MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, AK Parti'yi Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Mücahit Güzey, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Genel Başkan Yardımcısı Aksu'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.



Ziyarette, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu ve partililer de yer aldı.



İl Başkanı Akmeşe, Aksu'ya Edirnekari tablo armağan etti.

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