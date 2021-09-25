Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: "Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: "Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak"

25.09.2021 16:40

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: "Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak" MHP'den Amasya'da bölge istişare toplantısı MHP'nin 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler'...

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: "Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak"

MHP'den Amasya'da bölge istişare toplantısı

AMASYA - MHP'nin 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konseptiyle düzenlediği bölge istişare toplantılarının 6.'sı 10 ilin katılımıyla Amasya'da yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 ilde yapılması planlanan ve 4 Eylül'de Afyonkarahisar'da başlayan istişare toplantılarının 6.'sı Amasya Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun yanı sıra Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak, MYK ve MDK üyeleri, bölgedeki Amasya, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon illeri ve bağlı ilçelerdeki parti yöneticileri, belediye başkanları ile Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Önümüzdeki süreçte alınan tedbirler sayesinde enflasyon da düşecek, vatandaşımızı rahatsız eden hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacaktır" dedi.

Gelinen noktada korona virüs (Covid-19) salgına bağlı bazı sorunların devam etse de üretim çarklarının tüm hızıyla dönmeye başladığına değinen Genel Başkan Yardımcısı Aksu, "Ekonomi büyümüş, ihracatta rekorlar kırılmış, ticari hayat hareketlenmiş, dış ticaret açığımız azalmış, tüm bu gelişmeler istihdama da yansımış, ekonomiye olan güven artmıştır" diye konuştu.

Atılması gereken ilave adımlardan birinin de salgının yanı sıra, kuraklık, su sorunu, yüksek girdi fiyatları, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çiftçimizin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin olduğunu vurgulayan MHP'li Aksu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasını öngörüyor ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aksu, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler eşzamanlı olarak devam ederken, dini ve milli değerlerimize, Atatürk'e, kadın ve çocuklara yönelik saldırı ve istismar girişimleri, toplumun sinir uçlarıyla oynamak amacıyla başlatılan bir operasyon zincirinin halkaları olarak dikkat çekmektedir. Bu yöndeki birçok girişim görüntüde farklı, gerçekte aynı kirli maksada hizmet etmektedir. Milli hedeflerimiz ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, Türkiye ortak paydasında buluşmak, anayasal düzene, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kurucu değerlere saygı ile mümkün olabilecektir. Devleti katil ve düşman gören, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kurucu değerlerine saygı duymayan, üniter milli yapımızı kabul etmeyen kişi veya kurumlar bu tasnifin dışında Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı safta yer almaktadır. Açıktır ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP bu kategoridedir. Bu nedenle meşru değildir, zararlıdır ve derhal kapatılması demokrasinin ve hukukun gereğidir. İspanya'da terörü kınamadığı için bir siyasi parti kapatılırken, ülkemizde bölücülüğün odağı HDP'nin kapatılması ve bölücü milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi, CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılmaktadır. CHP Genel Başkanı'nın ve İP'in PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşru gören açıklamasının ardından Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesi, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun terörist Demirtaş'ı zilletin Cumhurbaşkanı adayı olarak görme arzusu, maşeri vicdandaki gerçek HDP'yi, CHP ve İP'in suratına tokat gibi çarpmış, bu partilere oy veren vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. HDP hakkında açılan kapatılma davasının görüşmeleri sürerken CHP ve İP'in bu açıklamaları, zillet ittifakı arasındaki kirli pazarlığın ve Anayasa Mahkemesini etkileme çabasının dışa vurumudur. Terör Türkiye'nin en önemli sorunudur. En temel insan hakkı olan "yaşama hakkını" ihlal eden terör, demokrasinin de amansız düşmanıdır. Bugün 1984 yılından bu yana mücadele edilen bölücü terörün beli kırılmış, eylemler azalmış, teslim olan terörist sayısı artmış, örgüte katılım en düşük seviyeye inmiş, yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düşmüştür. Hem terör, hem de parlamenter sistemle yönetildiği dönemde demokraside yaşanan kesintiler milletimizin on yıllarının heba olmasına, önemli bir ekonomik ve sosyal maliyete, Türkiye'nin hedeflerinden uzaklaşmasına neden olmuştur."

MHP Tokat Milletvekilleri Yücel Bulut ise, "Cumhur İttifakı bir Selçuklu kalkanıdır. Ecdadımızın bu topraklara giriş yaptığı günden bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm kazanım ve birikimleri muhafaza etme sevdasının adı Cumhur İttifakı'dır" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair konuların görüşülerek istişare edildiği toplantıda Milletvekili Ahmet Özyürek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile MYK üyeleri de konuşma yaptı.

(MÇ-SLH-ÖK-Y)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak

Milliyetçi Hareket Partisi, Enflasyon, Türkiye, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: 'Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak' - Son Dakika


Son Dakika

Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil 17:15 Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti 16:51 Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi 16:42 Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi
Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü 16:29 Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü         
17:25
Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı         
17:05
Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı         
16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez         
16:39
Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi         
16:23
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 17:47:06. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: "Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement