MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu

25.06.2022 14:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Güngören'de esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Güngören'de esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

"Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları kapsamında MHP Güngören İlçe Başkanlığına gelen Aksu, partililerden bilgi aldı.

Daha sonra ev ve iş yeri ziyaretlerinde bulunan Aksu, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Aksu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları kapsamında ziyaretlerde bulunduklarını dile getirdi.

Vatandaşların sorunlarını dinlediklerini, kendi politikalarını anlattıklarını belirten Aksu, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 81 ilde bugün itibariyle 500'ü aşkın ilçede bu programımızı tamamlamış olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşımızın ne söyleyeceği, onların değerlendirmesi bizim için son derece önemli. Dolayısıyla onları dinlemek, onların bize ilettikleri sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kendi çözemeyeceğimiz bir şeyi çözüm mercilerine bunları iletmek üzere buralardayız. Şimdi esnafımızla yoğun bir ilgiyle beraber programımızı devam ettiriyoruz."

Aksu'ya ziyaretlerde, MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, MHP Güngören İlçe Başkanı Muhammet Alparslan Aldır ve partililer de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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