MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Kırklareli'nde

MHP
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
,"İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu seçimi taçlandırdıktan sonra Türkiye
'de sistem tartışmaları, beraberinde gelen rejim tartışmaları ve demokrasi dışı arayışların da sonuna gelmiş olacağız. Türkiye ayağındaki küflü prangalardan ilelebet inşallah kurtulmuş olacak." dedi.
Aksu, MHP Kırklareli
İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine son 30 gün kaldığını anımsattı.
Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Aksu, MHP ve AK Parti
'nin büyükşehirlerinin yanında bazı il, ilçe ve beldelerde de Cumhur İttifakı adayı çıkarttıklarını belirtti.
Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı olarak görmediklerini vurgulayan Aksu, ittifakın ruhuna her zaman bağlı kalacaklarını söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi siyasette de meydana gelen değişimin bir sonucu olarak Cumhur İttifakı'nın oluşturulduğunu dile getiren Aksu, "Cumhur İttifakı bir milli mutabakatın, milli dirilişin, milli şahlanışın duruşun tezahürü ve ifadesidir. Dolayısıyla sadece bir seçim ittifakı olarak görülmemelidir. Bir yanda Türkiye hasmı çevrelerin sözcülüğünü yapanlar, bir tarafta da bu söylediğim Türkiye'yi istiklal içerisinde istikbale taşıma mücadelesi verenlerin oluşturduğu birliktelik. Dolayısıyla biz bu seçimlere de Milliyetçi Hareket Partisi
olarak böyle bakıyoruz." diye konuştu.
31 Martta yapılacak seçimlerin yerel seçimden daha çok önemli ve ulvi bir anlam taşıdığını ifade eden Aksu, herkesin yerel seçimi daha çok dikkate alması gerektiğini kaydetti.
2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapılmasıyla darbelerin, kalkışmaların ve rejim tartışmalarının da önüne geçildiğini anlatan Aksu, şöyle devam etti:
"En son 15 Temmuz'da hain kalkışmayla bu hain yüzü bir daha gördük. Ancak geldiğimiz noktada yaptığımız anayasa değişikliği ile yepyeni bir sisteme geçildi. İnanıyoruz ki bu sistem, Türkiye'nin tarihi ve kültürel kodlarına da uygun, Türkiye'yi dünyada rekabet edebilir, güçlü ve kudretli devlet haline getirmenin altyapısını oluşturan bir sistemdir. Bu sistemden artık geriye dönüş yoktur. Bu sistemde aziz Türk milletinin iradesiyle yürümeye devam edeceğiz."
Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne eleştirilerin olduğunu belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi
'nin, HDP
, İP gibi partilerin bu yönde serzenişleri, ithamları oluyor. Bu sebeple 31 Mart seçimi önemlidir. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde inşası ve ihyası için son virajdır. İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu seçimi taçlandırdıktan sonra Türkiye'de sistem tartışmaları, beraberinde gelen rejim tartışmaları ve demokrasi dışı arayışların da sonuna gelmiş olacağız. Türkiye ayağındaki küflü prangalardan ilelebet inşallah kurtulmuş olacak."
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Aksu, Merkez
İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ve partililerle proje değerlendirme toplantısına katıldı.