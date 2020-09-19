MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Doğu Akdeniz açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, kendi kararlarını alabilen Türkiye'nin bölgede lider devlet konumuna gelmesi nedeniyle bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de mücadele başlattığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, kendi kararlarını alabilen Türkiye'nin bölgede lider devlet konumuna gelmesi nedeniyle bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de mücadele başlattığını söyledi.

Aydın, MHP Malatya İl Başkanlığının Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen kongresinde, hiçbir zaman hak ve hakikat yolundan ayrılmadıklarını söyledi.

MHP'nin 51 yıllık ulu bir çınarın adı olduğunu, 'istikbalde, istiklalde dirlik, kazanan Türkiye olacak' sloganıyla kongrelerini sürdürdüklerini belirten Aydın, Türkiye'siz bir MHP'nin anlam ifade etmediğinin farkında olduklarını bildirdi.

Aydın, güvenliği olmayan bir ülkenin refahından söz edilemeyeceğini, milletin bekasının her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak, devletleri küçük parçalara ayırma senaryolarının devreye sokulduğunu, Tunus'ta başlayan gösterilerin benzerinin Türkiye'de de Gezi Parkı olaylarıyla yapılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Akdeniz'de Türkiye'nin haklı bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de mücadele niye başladı biliyor musunuz? Artık bölgede lider, kendi göbeğini kesen, geleceğiyle ilgili inisiyatif koyan, karar alan bir Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bu nasıl oldu, şöyle bir tarihe gidin. Ne yaptılar? 'Türkiye kıpırdanıyor dev uyanıyor dediler, uyanmadan çare bulalım, siyaseten müdahale edelim' dediler. Bypass yaptılar, CHP'ye operasyon yaptılar, bir anda başı aldılar. Bizim Türk devlet geleneğinin başını kimse koparmaya cesaret edemez, MHP olarak buna müsaade etmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan sadece bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başıdır. Allah korusun başsız bırakılmak, bir ülkede kaos demektir, vücudun dengesinin bozulması demektir."

Borç batağına batmış Yunanistan'ın bile Türkiye Cumhuriyeti ile uğraşmaya, Türkiye'nin 2 kilometre yakınındaki adaya silah yığmaya çalıştığını söyleyen Aydın, "Kendi ürettiği bir şey yok, yaptıran güçler var. 100 yıl önce Ankara Polatlı'ya Yunanistan hangi cesaretle gelmişti? 26 Ağustos'tan itibaren Ege'nin serin sularında kendilerini zor buldular. Yine Yunanistan'ı sürüyorlar, Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın Türkiye üzerinden hesabı olan güçler. Halbuki ikimiz de NATO müttefikiyiz." dedi.

Mevcut il başkanı Mesut Samanlı'nın tek aday olduğu kongreye, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile partililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Akdeniz, Türkiye, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika


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