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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum"

12.09.2021 18:19
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Millet İttifakı'nı paparazzi programlarına yakalanan sanatçılara benzeterek, "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği ben paparazzi programlarına benzetiyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Millet İttifakı'nı paparazzi programlarına yakalanan sanatçılara benzeterek, "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği ben paparazzi programlarına benzetiyorum" dedi.

MHP Bölge İstişare Toplantısı, Erzincan'ın ev sahipliğinde Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli İl Başkanları, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023' temalı toplantıda salondakilere seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Millet ittifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği ben paparazzi programlarına benzetiyorum" diye konuştu. MHP Bölge İstişare Toplantısı, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin selamlama konuşmalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'ın konuşmasıyla devam etti. Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 ilde yapmayı planladığı ve ilki Afyonkarahisar'da, ikincisi Bursa'da gerçekleşen toplantının üçüncüsünü de Erzincan'da yaptıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Kamil Aydın, Cumhur İttifakı'nın bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye hedefiyle yoluna devam ettiğini belirterek, "Milletimizce malum olduğu üzere Cumhur İttifakı, Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasını gözetmenin zaruri olduğu bir dönemin şartlarında şekillenmiştir. Beka olgusu bağlamında milli mutabakatı sürdürme ihtiyacı, bugün de bütün kuvvetiyle varlığını hissettirmektedir. Nitekim Türkiye'nin muhalifi olan şer odakları, ülkemizin bölgesel ve küresel hedeflerinden rahatsızlık duyduklarını her fırsatta ortaya koymaktadır. Bu perspektifle Cumhur İttifakı, öncelikle bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye hedefi için kolları sıvamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yukarıda anılan hedeflere katkı sunmak amacıyla siyasal çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, TBMM'nin yeni yasama dönemi öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin iradeleriyle 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantıları yapılmasına karar vermiştir" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Aydın, içeride ve dışarıda Türkiye'nin artık 12 Eylülleri yaşayacak formattan çıktığını ifade ederek, "Bunun daha acısını 15 Temmuz 2016'da denediler. Yani neyi denediler. Allah korusun bir gecede anahtar teslimi gibi ülkeyi bir ülkenin 51. eyaleti yapmayı denediler. Ne adına yaptılar bunu masum insanları kandırarak bunu din, diyanet kisvesi altına yaptılar. ve sizin vergilerinizle toplanan ve alınan bu asil ordunun 2300 yıllık geleneği alan ordunun silahlarıyla yaptılar. Ama millet dedi ki aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlık benim karakterimdir, egemenliği olmayan milletler köle olmaktan kurtulmazlar. Dolayısıyla ben egemenliğimden, bağımsızlığımdan, istiklalimden ve istikbalimden asla taviz vermem. Can veririm, ser veririm ama bu ülkede egemenliğimi asla kimseye teslim etmem. Bunu sizler tankların üstüne çıkarak, sokaklara çıkarak sizler söylediniz. O gün hesaplar bozuldu. Bu kadarını beklemiyordular. ve genel başkanımız o gün dedi ki artık bu ittifak kaçınılmazdır. Millet önce istiklalim diyor, önce istikbalim diyor. Yıllardır MHP'nin söylediği gibi önce ülkem diyor. Önce milletim diyor. Sonra partim ve ben diyor." ifadelerine yer verdi.

"Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği ben paparazzi programlarına benzetiyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Millet İttifakı'nı paparazzi programlarına yakalanan sanatçılara benzeterek, "İdlib'ten şehit haberleri geliyor, içimiz yanıyor. Ama Selahattin Demirtaş'a yaptıkları ağıt kadar bir şehidimiz için iki cümle sarf etmiyorlar. Ama kahveye davet ediyorlar. Sokaktaki çiftçiyi de provoke ediyorlar. Hatta bulamıyorlarsa taşımalı olarak otobüsle götürüyorlar. Erzincanlıyı Bayburt'a götürüyorlar, Sarıkamışlıyı Erzurum'a getiriyorlar, Erzurumluyu Erzincan'a götürüyorlar, Yozgatlıyı Sivas'a. Bağır diyorlar açız açız diye. Oradan bir Müslüman'da diyor ki ayıptır ya, üstüne tapulu üç tane dairen var. Çiftin çubuğun yerinde, emekli maaşın var. Niye bağırıyorsunuz, niye bağırttırıyorsunuz. Bu milleti niye bu hale getirttiriyorsunuz. Sizin amacınız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği ben paparazzi programlarına benzetiyorum. Hani sanatçılar içeride efendim birlikte beraber yiyorlar içiyorlar dışarı çıkarken biri başka arabaya koşuyor diğeri başka arabaya koşuyor. Mikrofonları görünce a bizim onlarla bir ilişkimiz yok, ben onu tanımam oda beni tanımaz. Yemez yok öyle bir şey. Yok içeride berabersiniz. Çadırda berabersiniz, seçimde berabersiniz. İstanbul'u beraber seçtiniz." diye konuştu. - ERZİNCAN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Millet İttifakı, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: 'Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum" - Son Dakika
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