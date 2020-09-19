MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj -"Yunanistan'ı maşa olarak sahaya sürüyorlar" Milliyetçi Hareket PartisiMalatya İl Teşkilatının kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj

-"Yunanistan'ı maşa olarak sahaya sürüyorlar"

MALATYA - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatının kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerileme değinerek, "Bunu çok açık ve net söylüyorum. Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerinde hesabı olan güçler Yunanistan'ı maşa olarak sahaya sürüyorlar" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'ın yanı sıra, AK Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili ve MHP'li İlçe Belediye Başkanları ile partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Orda Doğu'da yine cetvellerle yeni haritalar çizildiğini ifade ederek, " Orta Doğu'da böldükleri, Osmanlı'dan parçaladıkları devletler yetmiyor şimdi de daha da küçültüp lokmalar haline getirerek idare etme senaryoları senaryolarını devreye sokuyorlar. Bugün Libya, Suriye, Tunus, işte bizde vardık bu proje içerisinde aslında. Çok basit Gezi olayları ile milleti sokağa dökme girişimleri bizde de oldu. Aynen Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini ateş vermesi ile biranda Orta Doğu'da haritaların yeniden çizildiği bir yapıya dönüştürmek istediler. Ancak Türkiye'de biz millet olma, azim ve kararlığını aştık. Biz devlet olma azim ve kararlığına sahibiz. Biz ordusu olan, gerçekten birlikte yaşama azim ver karakteri olan bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.

Aydın, Türk devlet geleneğinin başını kimsenin koparmaya cesaret edemeyeceğini de dile getirerek, MHP Olarak buna asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olduğunu ifade eden Aydın, "Allah korusun başsız bırakılmak bir ülkede kaos çıkarmaktır, vücudun, ayakların dengesinin bozulması demektir. Her birimizin bir tarafa savrulması demektir" ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerileme de değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, "Şuanda borç batağında, nüfusu yaşlı, ekonomisi çökmüş, hiçbir karşılığı olmayan Yunanistan bile bizim başımız ile uğraşıyor. Doğu Akdeniz'de, Ege'de 2 kilometre yakınımızda ki adaya silah yığmaya çalışıyor. Kendi ürettiği bir şey yok, niye çünkü yaptıran güçler var. Aynen 100 yıl önce Ankara Polatlı'ya kadar Yunanistan hangi cesaretle gelmişti. . Ama 26 Ağustostan itibaren ta Ege'nin serin sularında kendilerini zor buldular. Şimdi aynı şeyi yaptırıyorlar. Yunanistan'ı maşa olarak sahaya sürüyorlar. Kim pek, bunu çok açık ve net söylüyorum. Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerinde hesabı olan güçler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı daveti üzerine verdiği cevabı da sert bir dille eleştiren MHP'li Aydın, "Şimdi yılana baksanıza, hesabı görüyor musunuz, Yani Anadolu'da eşleştirdiğimiz bir töreni getirip, Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına, 10 binlerce şehidimizin kanına girmiş katillerin siyasi uzantılara benzeterek, efendim 'Eğer gelirse kahvaltıya yok demeyiz, gidince kan davası devam ederiz" sakın bu oyunlar gelmeyin. Selahattin Demirtaş'a da, Osman Kavala'ya özgürlük diyor hepsi. En muhafazakarı da diyor, en bölücüsü de diyor. Buluştukları yer terör örgütünün siyasi temsilcilerinin affı. Burada diyenden çok dedirtene bakmak lazım. Bunları Türkiye siyasetine sahnesine iten bir üst akıl var, güç var. Türkiye üzerinde hesabı olan bir güç var" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin derhal kapatılması yönündeki açıklamalarına da değinen Aydın, "İsmi Türk ama gayri Türk yapısı içerisinde olan bir STK. Sağlıkçıların özlük hakları ile ilgili bir şey üretmesi gerekir ama sağlık dışında her şeye karışıyor. Aynen Barolar Birliği gibi. İşte Cumhur ittifakı ne yaptı. Nerde bir çıbanbaşı varsa, nerde bir sıkıntı varsa, yani nerde Türkiye üzerinde hesabı olan varsa bunu bozmaya muktedir. Siyasi olarak bozamıyorlar, bu sefer sokak hareketleri ile uğraşıyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen kongrede ise mevcut il Başkanı Mesut Samanlı, delegelerin oylarını alarak yeniden MHP Malatya İl Başkanlığı'na seçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj

Kamil Aydın, Yunanistan, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Yunanistan'a mesaj - Son Dakika


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