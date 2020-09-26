MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Kağızman Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yıldız ve MHP İlçe Başkanı Metin Bingöl ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Ayhan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Ayhan'a, MHP MYK Üyesi Taner Gökçek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve bazı partililer eşlik etti.

Ayhan, ziyaretin ardından partisinin Ardahan İl Kongresine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.