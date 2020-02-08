MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı'da program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, " Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmamız lazım" dedi.



Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra Kur'anı kerim tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmalarından sonra değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Türkiye gündemini yorumladı. Ayhan yaptığı açıklamada, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı teşkilatımızın organize ettiği bir toplantı vesilesiyle aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmamız lazım. Sisteme dışarıdan müdahaleleri engellememiz lazım. Türkiye'yi gerçekten kaosa sokmak istiyorlar. Bunları bizim engellememiz lazım. Devlete sızmışlar devleti bölmek istiyorlar devletin ordusuna, yargısına, emniyetine, istihbaratına, basınına iş dünyasına sızmışlar. Sızılmadık yer kalmamış. ve darbenin psikolojik alt yapısını hazırlamışlar. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi düne kadar ne söylediyse, kime söylediyse söylediklerinin tamamının arkasındadır. 15 Temmuz'dan sonra siyaset müessesesinde ertelenemez geciktirilemez mükellefiyetler yüklenmiştir. Bunlar devlet yönetiminde seri sürekli çabuk etkin güçlü bir idari yapının tesisidir. Parlamenter sistemde yer değiştirmenin kalkması, işlevini yitirme, sorun çözme kabiliyetinin ortadan kalkması, denge denetlemenin örselenmesi, huzur güvenlik, bekanın tehdit edilmesi hükümet kurma sürecinde çok zorlanılma rejim krizine davetiye çıkarılmış bunun potansiyel problemlerin ortaya çıkar bileceği görülerek yapısal zaafların ortadan kaldırılması çalışılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi demokrasi dışı arayışları gidermek için elinden geleni yapmıştı. Yeni bir sistem gerekiyordu hasar tespiti lazımdı. Kamu kuruluşlarının etkisinin artırılması hukukun alt yapısının oluşturulması lazımdı. Şimdi ortaya çıkan sorunlar sistem sorunu değil. Siyasi yasal bürokratik ve sosyolojik bir dönüşüm gerekiyor. Siyaset dışı bir tasarım olamaz olmamalı. Küresel ve siyasal aktörler zorlanıyor" dedi.



Yapılan programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MYK Üyesi Yusuf Naci Bayındır, Çankırı MHP İl Başkanı Hasan Çakır, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda partili katıldı. - ÇANKIRI