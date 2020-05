MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Telefonun karşısında bizi hasretle, sevgiyle kucaklamaya hazır olan annelerimize bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Depboylu, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aileyi kuran, koruyan ve yaşatanların kadınlar olduğunu belirterek, "Türk milletini asırlar boyunca diğer toplumlardan daha güçlü kılan sır, Türk aile yapısında gizlidir. Aileyi bir arada tutan, güçlü kılan ise hiç şüphesiz annelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında verdiği zorlu sınava işaret eden Depboylu, bu süreçte aile olmanın, ana babaların, yaşlıların ve çocukların öneminin, değerinin bir kez daha hissedildiğini, annelerin dün olduğu gibi bugün de sevgi ve şefkatleriyle aileyi bir arada tuttuğunu, sarıp sarmaladığını vurguladı.

Depboylu, alınan tedbirler sebebiyle evinden çıkamayan veya sağlık ordusunda görev alan annelerin, şehit annelerinin bu süreçte de umut, sabır ve inançla beklediğini ifade etti.

"Annelerimize ne kadar değerli olduklarını hissettirelim"

Anneler Günü'nün "bir günlük hediyeleşme" anlayışının ötesinde olduğuna değinen Depboylu, şunları kaydetti:

"Bu özel günü, maddiyatla çerçeveleyen tüketim odaklı çağrıların kıskacından sıyrılarak manevi boyutta duygularımız, değerlerimiz kısacası yüreğimizle hissedelim. Kapısını çalamadığımızda telefonun karşısında bizi hasretle, sevgiyle kucaklamaya hazır olan annelerimize bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirelim. Analık duygusunu her hücresinde ve ruhunda taşıyan her kadına saygımızı, sevgimizi ve minnetimizi bugün bir kez daha, ama her zamankinden daha güçlü bir şekilde sunalım."

Depboylu, ramazan ayında dualarda buluşmanın önemine vurgu yaparak, başta şehit anneleri olmak üzere bir gülüş, içten bir bakış ve bir tatlı söze tüm ömürlerini feda eden kıymetli annelerin Anneler Günü'nü kutladı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice günler, yarınlar diledi.