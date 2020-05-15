MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Aile Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Aile Günü" mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, ailenin bir toplumun çekirdek yapısı, koruyucu ve kurucu unsuru olduğunu, Türk milletinin de ailenin değerini ve önemini asırlardır bildiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, ailenin bir toplumun çekirdek yapısı, koruyucu ve kurucu unsuru olduğunu, Türk milletinin de ailenin değerini ve önemini asırlardır bildiğini belirtti.

Depboylu, 15 Mayıs "Dünya Aile Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de 1994'ten bu yana 15 Mayısı içine alan haftanın "Aile Haftası" olarak kutlandığını anımsatan Depboylu, Türk milletinin ise ailenin önemi, değeri ve aile olma bilinciyle tarih boyunca örnek olduğunu, bu karardan asırlar önce farkındalığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Depboylu, "Ailenin değeri ve önemini var olduğu tarih boyunca kavrayan Türk milletine göre aile bir toplumun çekirdek yapısı, koruyucu ve kurucu unsurudur." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin yaşam tarzında ailenin, maddi ve manevi tüm değerlerin aktarıcı ve koruyucu rolünü üstlendiğine işaret eden Depboylu, "Türk devletleri bu gücünü kutsal bilip koruduğu aile yapısıyla kazanmış, korumuş ve sahip olduğu değerler ve kültürü geleceğe bir miras olarak aktarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumlar ve bireylerle birlikte aile kurumunun da etkilere maruz kaldığını, ortaya çıkan yeni sorunlarla yüzleşmek, farklı problemlerle mücadele etmek zorunluluğu yaşadığını belirten Depboylu, MHP'nin aile içi şiddet, boşanma, erken yaş evliliklerinin, çocuk ihmal ve istismarlarının önlenmesi gibi konularda önergeler, kanun teklifleri sunduğunu, bilimsel çalışmalar ve projelerle etkin rol üstlendiğini bildirdi.

Aile olmanın öneminin altını çizen Depboylu, "Unutmamız ve her zaman nazarımızda olması, dikkate almamız gereken belki de en önemli unsur manevi yaşamımız, kültürümüz ve değerlerimiz bağlamındaki milli bağışıklık sistemimizi güçlendirmek olduğu hakikatidir. Bu da aile olmak, aileyi korumak ve bir arada tutmakla mümkün olacaktır." görüşünü paylaştı.

Deniz Depboylu, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 06:10 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan 'Dünya Aile Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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