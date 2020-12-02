MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması

02.12.2020 17:33
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir." ifadesini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Depboylu, bugünün, engeli olan bireylerin kültürel ve sosyal açıdan yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra sağlık, eğitim, ekonomi ve istihdam ile ilgili problemlerine dikkati çekmek ve çözüm arayışlarına vesile olmak için farkındalık günü olarak kutlandığını belirtti.

Depboylu, engellilerinin yaşadığı sorunların çözümü için yılın bir gününün kafi olmadığını vurgulayarak "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir. Engelliliğin sadece doğuştan gelen bir sorun olmadığı; insanın yaşamının herhangi bir döneminde başına gelebilecek bir kaza veya vücut bütünlüğünde hasara yol açabilecek, organların işlev kaybına neden olabilecek bir hastalıkla sonradan da oluşabilecek bir durum olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam alanlarının her türlü engel grubunun dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Depboylu şunları kaydetti:

"Engellilerimize hizmet verecek, rehberlik edecek ve her şeyden önce eğitim verecek nitelikli kadroların yetiştirilmesi ve yeterli sayıda personelin istihdamı önem taşımaktadır. Engeli olan çocuklarımızın akranlarıyla birlikte olduğu, sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamadığı, yaşama aktif olarak dahil olduğu ve gelecekte kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebilecek güce sahip bireyler olarak yetişmeleri hepimizin sorumluluğudur. Bu hedefin gerçekleşmesi; engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin işinin ehli olan, iyi yetişmiş eğitimcilerin istihdam edildiği engelsiz kurumlarda, nitelikli ve erişilebilir bir eğitim almalarıyla mümkün olacaktır."

Depboylu, Kovid-19 salgını döneminde, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukların da ele alınması gereken önemli bir husus olduğunu ifade ederek "Her ne kadar sosyal mesafe kuralları bizi birbirimizden uzak tutsa da zorunlu olan bu kuralların birlik duygusunun önünde bir duvar oluşturmayacağı; kültürümüzden ve maneviyatımızdan köklerini alan empati, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizle önümüze çıkan her engeli birlikte aşabileceğimiz unutulmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Depboylu, MHP'nin engellilerinin yaşadığı tüm sorunların çözümüne ilişkin önerge ve tekliflerini sunmak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü; engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması amacıyla üzerine düşen görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Dünya Engelliler Günü, Deniz Depboylu, İstihdam, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Örnek davranış! Korona testi pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor         
17:00
Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan         
16:36
Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu         
16:15
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi         
15:47
MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi         
14:58
Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 17:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei