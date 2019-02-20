MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
TBMM 26. Dönem Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.
TBMM 26. Dönem Milletvekili
ve MHP
Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu
, Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
'ı ziyaret etti.
Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunlar' konulu konferansa katılmak için ERÜ'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, beraberinde Türk PDR Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin
ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, misafirlerine teşekkür etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Çalış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'ya üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.
Rektörlük ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'ya, MHP MYK
Üyesi Serap Şule Kalın ile MHP İl Başkanı Serkan
Tok'da eşlik etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 Kaynak: İHA
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