MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: 'Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi' - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi"

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Liderimiz her gün genel merkeze geliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

MHP Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Depboylu, İl Başkanı Bünyamin Avcı ve parti yöneticilerini ziyaret etti.

Depboylu, ziyarette yaptığı konuşmada, Adana'nın çok şanslı bir il olduğunu aktararak "Saygıdeğer liderimiz gibi bilge bir insanı yetiştiren topraklarda olmak son derece mutluluk verici. Dolayısıyla Adana'nın yeri her zaman farklı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Depboylu, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın sağlığı çok iyi. Yakın zamanda bir iki toplantı iptal ettik. Farklı nedenlerden ötürü TBMM'deki grup toplantısını erteledik. Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Gündemi sürekli takip ediyor ve çalışmalarını sürdürüyor."

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da kentin sorunları hakkında bilgi vererek, "Partimizi Adana'da hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Halkımız bizi seviyor, partimize güveniyor, büyük bir teveccüh gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ziyarette MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Emin Canlı da yer aldı.

Deniz Depboylu, Devlet Bahçeli, Adana, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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