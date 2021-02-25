MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadına şiddetin engellenmesinde aileye çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Depboylu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) çevrim içi düzenlenen "Kadın ve Şiddet" konferansında yaptığı konuşmada, kadının Türk kültürü ve İslam dininde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Ailenin, devletin çekirdek yapısı olduğunu ifade eden Depboylu, "Aile varsa, aile bütünlüğü varsa, aile sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyorsa o zaman devlet ve toplum daha güçlüdür." dedi.

Herkesin farklı olaylar karşısında farklı tepkiler verebilecek duygu yoğunlukları yaşadığını anlatan Depboylu, şöyle devam etti:

"Bu duygular içerisinde öfke, utanç ve sevinç var. Bu duyguları hepimiz zaman zaman belli olaylar karşısında yaşarız. Bu duyguların davranışları ne kadar etkilediği, bizim bu duyguları nasıl kontrol ettiğimizle ilgilidir. Şiddet de insanın bu duyguları kontrol edemediğinde ortaya çıkar. İnsanın yetiştiği ortam, içinde bulunduğu aile, belirleyici konuma sahiptir. İnsanın bir davranış edinmesi alışkanlık haline getirmesi onun karakteri ve kişiliğiyle birlikte aile içerisinde başlar. Bu yüzden şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz."

Depboylu, şiddeti tamamen toplumdan kaldırmanın, yok etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Canlı var olduğu sürece belli zorlanmalarla karşılaştığı sürece şiddet eğilimleri karşımıza çıkacaktır. Bu şiddetin bugün yaşandığı şekliyle olmasının önüne geçebiliriz. Şiddet toplumda çocuğa, kadına, hayvana ve aile içinde bireylerin birbirlerine olabiliyor. Daha çok kadına ve çocuğa yönelik şiddet oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Depboylu, şunları kaydetti:

"Kadının yeri ve önemi çok farklı. Tarih boyunca kadın hep özel bir statü de bulunmuştur. Kadının sosyal statüsü Türk kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Birçok Avrupa ülkesi kadının ezilmişliğini yaşarken, kadının yok sayıldığı bir dönemi yaşarken, Türk kültüründe kadın erkeğin evdeşi ve savaşta erkeğin eşi olmuştur. İslamiyet'in ve Peygamber Efendimizin kadına, eşine ve kızlarına ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Kadın bu kadar değerliyken bugün maalesef kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak üzücü. Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal Atatürk geliştiği söylenen birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Kadının istihdamı, sosyal yaşamdaki varlığı gibi konularda kadınların hakkı olan birçok şey sunuldu."