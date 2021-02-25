MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz"

25.02.2021 16:53
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadına şiddetin engellenmesinde aileye çok büyük önem verdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadına şiddetin engellenmesinde aileye çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Depboylu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) çevrim içi düzenlenen "Kadın ve Şiddet" konferansında yaptığı konuşmada, kadının Türk kültürü ve İslam dininde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Ailenin, devletin çekirdek yapısı olduğunu ifade eden Depboylu, "Aile varsa, aile bütünlüğü varsa, aile sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyorsa o zaman devlet ve toplum daha güçlüdür." dedi.

Herkesin farklı olaylar karşısında farklı tepkiler verebilecek duygu yoğunlukları yaşadığını anlatan Depboylu, şöyle devam etti:

"Bu duygular içerisinde öfke, utanç ve sevinç var. Bu duyguları hepimiz zaman zaman belli olaylar karşısında yaşarız. Bu duyguların davranışları ne kadar etkilediği, bizim bu duyguları nasıl kontrol ettiğimizle ilgilidir. Şiddet de insanın bu duyguları kontrol edemediğinde ortaya çıkar. İnsanın yetiştiği ortam, içinde bulunduğu aile, belirleyici konuma sahiptir. İnsanın bir davranış edinmesi alışkanlık haline getirmesi onun karakteri ve kişiliğiyle birlikte aile içerisinde başlar. Bu yüzden şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz."

Depboylu, şiddeti tamamen toplumdan kaldırmanın, yok etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Canlı var olduğu sürece belli zorlanmalarla karşılaştığı sürece şiddet eğilimleri karşımıza çıkacaktır. Bu şiddetin bugün yaşandığı şekliyle olmasının önüne geçebiliriz. Şiddet toplumda çocuğa, kadına, hayvana ve aile içinde bireylerin birbirlerine olabiliyor. Daha çok kadına ve çocuğa yönelik şiddet oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Depboylu, şunları kaydetti:

"Kadının yeri ve önemi çok farklı. Tarih boyunca kadın hep özel bir statü de bulunmuştur. Kadının sosyal statüsü Türk kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Birçok Avrupa ülkesi kadının ezilmişliğini yaşarken, kadının yok sayıldığı bir dönemi yaşarken, Türk kültüründe kadın erkeğin evdeşi ve savaşta erkeğin eşi olmuştur. İslamiyet'in ve Peygamber Efendimizin kadına, eşine ve kızlarına ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Kadın bu kadar değerliyken bugün maalesef kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak üzücü. Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal Atatürk geliştiği söylenen birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Kadının istihdamı, sosyal yaşamdaki varlığı gibi konularda kadınların hakkı olan birçok şey sunuldu."

Milliyetçi Hareket Partisi, Deniz Depboylu, Tekirdağ, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: 'Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei