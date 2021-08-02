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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur"

02.08.2021 15:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin başlatmış olduğu yardım kampanyası hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin başlatmış olduğu yardım kampanyası hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta, Antalya ilimizin Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede ilçeyi tehdit eden boyutlara ulaşan orman yangınının üzüntüsünü yaşarken, ülkemizin birçok farklı ilinden gelen orman yangını haberleriyle üzüntümüz milletçe yürek yangınına dönüşmüştür. Sadece 3 gün içerisinde 35 ilimizde 125 orman yangını kayıtlara geçmiştir.

Büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınan orman yangınlarının nedenleri adli ve idari birimler tarafından araştırılmaktadır. Eğer bir sabotaj veya terör eylemi varsa Türk adaleti üzerine düşeni yapacak ve failler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Beklentimiz, bunun bir an önce olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur"

Aynı anda onlarca noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alınma, söndürme ve soğutma çalışmalarının, devletin ilgili ekiplerinin olağanüstü gayretleri ve cansiperane mücadeleleriyle devam ettiğini, vatandaşların da fedakarca desteğinin sürdüğüne dikkat çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu zor günler, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunun daha net ve belirgin biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Türk devleti ve milleti, geçmişte de zor zamanlar yaşamış, birlik ve beraberlik içerisinde zorlukların üstesinden gelmiştir, Allah'ın izniyle yine gelecektir. Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur. Aziz Türk Milleti, üzerinde yaşadığı toprağı her bir değeriyle 'vatan' kavramının içinde değerlendirmiştir. Şehit kanlarıyla coğrafyadan vatana dönüşen bu mübarek toprakların altındaki ve üstündeki tüm canlılar, tüm değerler bizim için kutsaldır ve geçmişten geleceğe sağlıklı şekilde teslim edilmesi gereken 'emanet'lerdir. Milli şuur sahibi her bir vatandaşımızın günlerdir yüreği yanmakta, ciğeri kavrulmaktadır.

Devletimizin ve milletimizin büyük bir dayanışma içinde atlatacağı ve yaraların sarılacağı böylesi zamanlarda milli şuurdan nasibini almamış, toplumsal acılardan, felaketlerden siyasi rant çıkarmanın derdinde olanlar da hemen 'mal bulmuş mağribi' gibi kirli ellerini ovuşturarak sahneye çıkmışlardır. Özellikle, yalanın doğrudan daha fazla alıcı bulduğu sosyal medyada, algı yöneticiliğine soyunmuşlar, etki ajanlarını devreye sokmuşlardır. Bu siyaset bezirganları, milletimizi ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın derdine düşmüştür. Siyasi kin ve nefret gözlerini öyle bürümüş ki, muhalefet etmek uğruna istismar etmeyecekleri değer kalmamıştır. Siyasi çıkar uğruna neredeyse memleketin yakılıp yıkılmasına ses çıkarmayacak alçaklığa düşmüşlerdir. Muhalefetin sesi bir sözde gazeteci zaten bunu açıkça beyan etmiştir. Aziz Türk Milleti, acılarına ortak olmayıp, siyaseti, insaniyetin önüne geçiren bu devlet ve millet düşmanlarını ferasetiyle görmekte ve not etmektedir."

"Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun"

MHP'nin siyasi anlayışının önce ülke ve millet daha sonra ise parti anlayışı üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Durmaz, "Bu anlayış gereği, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler, yangınların başladığı ilk günden itibaren afet bölgelerine yardım etmenin gayreti içinde olmuşlardır. Özellikle yangın bölgelerine yakın belediyelerimiz, yangından etkilenen vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaç malzemelerini ulaştırmış, yangından kurtarılan hayvanlarımız için de barınak ve yem temini sağlamıştır. Afet bölgelerine yakın belediyelerimizin yangınların ortaya çıktığı anda başlattığı yardım kampanyası, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm belediyelerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiş, afetzedelerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partili Belediyeler, ülke olarak maruz kaldığımız her doğal afette olduğu gibi bu süreçte de üzerlerine düşeni yapacak, mağdur vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Manavgat, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur" - Son Dakika
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