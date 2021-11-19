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MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika

MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu

19.11.2021 18:27

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır." dedi.

Durmaz, Kütahya Belediyesinin vizyon projelerinden olan "Kanal Kütahya"nın ilk etabı Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, iyiliğin ve güzelliğin hayata geçirileceği ilk hizmet noktasının belediyeler olduğunu söyledi.

Siyaset uğruna ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler bulunduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Siyaset uğruna güzelim memleketimizi karanlığa sürüklemek isteyenlere, insanlarımıza umutsuzluk aşılayanlara, dünyadaki sorunları görmezden gelerek kap kara bir Türkiye resmi çizenlere inat, vatandaşımız her şeyin farkındadır, ferasetiyle her şeyi görmektedir. Üretmek, imar etmek, hizmet etmek yerine algı belediyeciliğine kafa yoranları, iki buçuk yıldır belediyelerinde çivi bile çakamayıp, sosyal medyada belediyecilik yapanları, belediye kaynaklarını terör örgütlerine akıtanların görevden alınmasına karşı çıkanları, seçim öncesi, 'kimseyi işten çıkarmayacağız' diye namus sözü verip, göreve geldiklerinde binlerce kişiyi işten çıkaranları, tasarruf edebiyatı yaparak, sadece İstanbul'da 10 bin işçiyi işten çıkarıp, büyük çoğunluğu HDP referanslı 45 bin kişiyi işe alanları, aziz milletimiz görüyor ve not ediyor."

Durmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok güzel işler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üzerinde yaşadığımız toprakların, tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığının farkındayız. Emperyalist güçlerin küresel projelerinde, ülkemizin ve çevresindeki enerji kaynaklarının özel bir ilgi gördüğü ortadadır. Bu nedenle, her zaman içeride ve dışarıda tökezlememizi gözleyenler var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Milli varlığımıza ve milli irademize yöneltilen tehditleri aşa aşa bugünlere geldik ve 2023'e doğru yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır."

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık da birer konuşma yaparak projenin Kütahya halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kanal Kütahya Projesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi.

MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu
MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu
MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu
MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu
MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu
MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Hükümet, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
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