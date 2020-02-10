MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Özhaseki'yi hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Özhaseki'yi hastanede ziyaret etti

7 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde burnundan operasyon geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Özhaseki'yi hastanede ziyaret etti, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde burnundan operasyon geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Durmaz, ziyaret sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Özhaseki'ye akşam sosyal medya aracılığıyla "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini aktaran Durmaz, "Mehmet ağabey ile ayrı bir hukukumuz var. Bizzat gelip, görmek istedik. Mehmet Bey ve Menderes Bey'i ziyaret ettik. İyi olduklarını öğrendik. Allah kimseye kaza vermesin." dedi.

Durmaz, Özhaseki ile kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de acil şifalar diledi.

Özhaseki'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret edenler arasında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Abdurrahman Öz ve Mahmut Kaçar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teknik direktör Tolunay Kafkas da yer aldı.

Serik ilçesinde, dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde sevk edilmişti.

Akdeniz Üniversitesi, AK Parti, Antalya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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