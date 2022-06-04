KASTAMONU - MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Türk Dünyası Günleri'nde konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Zaman zaman 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da, ne yapıyoruz Afganistan'da?' sorusunu soranlar işte bu bahsettiğimiz marazi kimlik ve kişiliklerdir." dedi.

Durmaz, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Türk Dünyası Günleri'nde yaptığı konuşmada, kentin, Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Durmaz, "Tarihimizin ve coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız ve siyasetimizi de bu sorumluluk anlayışıyla yapmaktayız. Biz Türklüğün tarih sahnesindeki çağları aşan yolculuğunu Ötüken'den başlayarak Anadolu'ya uzanan kutlu yürüyüşünün vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen coğrafyayı vatan kılan kahramanların yazdığı eşsiz bir destanın bütünü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Biz 22 milyon metrekareye yayılan Türk coğrafyasının gururlu bir geçmişi, zafer dolu tarihi, zincir vurulamayan istiklal aşkının Türk kültür ve düşüncesini muhafaza etmiş bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak davranışlarımızı belirliyoruz." dedi.

Türk milleti için her fedakarlığa hazır olduklarını ifade eden Durmaz, şunları söyledi:

"Tarihini bilmeyenler, tarihine yabancılaşanlar, hatta tarihini inkar edenler tedavisi imkansız köksüzlük hastalığına tutulmuşlardır. Zaman zaman 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da, ne yapıyoruz Afganistan'da?' sorusunu soranlar işte bu bahsettiğimiz marazi kimlik ve kişiliklerdir. Bunlara rağmen hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti kültür ve gönül coğrafyasının her bir köşesine elini uzatmakta, bir ve beraber olmanın mücadelesini vermektedir. Hamdolsun, şükürler olsun milli hafızamız diridir. Bugün bize düşen görev ortak kültürümüzden ve tarihimizden aldığımız mirası gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak ve onun daha ileriye götürülmesini edilmesini teşvik etmektir."

Kastamonu Valisi Avni Çakır ise Türklerin dünya ilim, irfan, kültür ve medeniyetinin ilerlemesinde çığır açan soylu bir millet olduğunu söyledi.

Türklerin ekonomik, siyasi ve kültürel katkı olarak dünya tarihine yeniden yön verdiğini anlatan Çakır, "Şüphesiz ki Türk dünyasının gelişimi ve değişimi yakalamak için her türlü vasıtayı kullanarak bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, çağdaş dünyayla maddi ve manevi güç birliği yapması çok önemlidir. Bugün şehrimizde, Türk devletleri ve özerk bölgelerinden gelen misafirlerimizle kalplerimiz bir atacak, ülkülerimiz yeniden paylaşılacak." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da programı düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bundan sonrasında bizim artık aramızda fitne, fesat yok, huzur var. Kardeşler bir arada el ele tutuşmuşuz. Bundan sonramız artık kızıl elmaya. Bütün engelleri aşa aşa sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Genel Başkanımızın, sayın milletvekillerimizin, sayın bakanlarımızın ve değerli başkanlık divanımızın birlikte çalışmalarıyla Türkiye'mizin önü açık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Türk tarihiyle ilgili görsellerin Kastamonu Valiliğine yansıtıldığı mapping ile dron gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Çeşitli etkinliklerle 5 Haziran'a kadar devam edecek programın ilk günü konserle son buldu.