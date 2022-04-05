MHP'li Ersoy, partisinin disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

(Mustafa Cenik/ İHA)