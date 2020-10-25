MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: "Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: "Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz"

25.10.2020 13:57

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Ülkemizdeki mevcut siyasi durumu gözden geçirdiğiniz zaman, Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Ülkemizdeki mevcut siyasi durumu gözden geçirdiğiniz zaman, Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz. Zehirleniyor, virüs veriliyor, mikrop veriliyor, siyaset enfekte ediliyor." dedi.

Ayhan, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye'de yalnızca fikri ve fiili çözümler üretmediğini, aynı zamanda çözümlerin hayata geçirilmesini sağladığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde üç önemli aşama yaşandığını, bu aşamaların Cumhuriyetin kuruluşu, çok partili siyasi hayata geçiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu dile getiren Ayhan, "Milliyetçi Hareket Partisi işte burada öngören, ufkun ötesine bakabilen, hesaplayabilen, bölgedeki gelişmeleri dikkate alıp, memleketin geleceğini yönlendirmede etkili ve kararlı bir siyasi yapıdır." diye konuştu.

Ayhan, Türkiye'de siyasetin zehirlendiğini ileri sürerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki mevcut siyasi durumu gözden geçirdiğiniz zaman, Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz. Zehirleniyor, virüs veriliyor, mikrop veriliyor, siyaset enfekte ediliyor. Burada bir doğrudan gönüllü enfekte olanlar var mikrobu, virüsü doğrudan kapmak isteyen siyasi kurumsal yapılar var. Bir de dolaylı enfekte edilenler var. Bir kısmına diyorlar ki 'işte bakın bizim sizin oturduğunuz yerde hakkımız var.' Bir diğeri de diyor ki 'Bu PKK- YPG terör örgütü değil, bizim elimizde istihbarat raporu mu var?' diyor. Cihanı alem biliyor, bunları biliyoruz."

Konuşmasında ana muhalefet partisini de eleştiren Ayhan, "Ben geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi için 'HDP'den ilik nakli yapıyorlar' dedim, zıpladılar. Geçen hafta dedim 'Bu yeni CHP, GDO'lu'. Şimdi de buradan söylüyorum, CHP, baktığınız zaman bütün bunların ötesinde, mutasyona uğramış, orijinalinden ayrılmış bir siyasi kurumsal yapı olarak devam ediyor. Türk siyasetinin zehirlenmesine de mihmandarlık, öncülük yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

" Lidere bağlılığımızı göstereceğiz"

Ayhan, mart ayında partilerinin kurultayı olacağına da işaret ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak lidere bağlılığımızı göstereceğiz, vefa duygumuzu ortaya koyacağız. Demokrasi şölenine, mart ayındaki kurultaya çok büyük bir onur ve gururla gideceğiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kongre salonuna delege harici kişilerin girişine izin verilmedi.

Kongre salonuna, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla dev Azerbaycan bayrağı asıldı.

Kongreye, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip AK da katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz

Emin Haluk Ayhan, Türkiye, Çorum, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: 'Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz' - Son Dakika


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