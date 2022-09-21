"Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın - Son Dakika
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"Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın

21.09.2022 08:36

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret edeceğini açıklaması sonrası, "Genel af mı geliyor?" sorusu akıllara gelirken, aynı dakikalarda 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'nda olan Bozdağ'ın katıldığı etkinlikte dikkat çeken bir olay yaşandı. Söz konusu af iddialarını sormak için salonda bulunan bir muhabir, Bakan Bozdağ'ın basın danışmanı tarafından "Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım. Rica ediyorum soru sormayın" denilerek engellendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini belirterek, "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" dedi.

Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından muhabire sansür: Buraya sizi almayacaktım biliyorsunuz, lütfen soru sormayın

SALONDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

MHP'li Yıldız'ın yaptığı bu paylaşım akıllara "Genel af mı geliyor?" sorusunu getirdi. Tweet'in atıldığı dakikalarda 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'nda olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması beklenirken ise salonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MUHABİRE SANSÜR KAMERADA

Adalet Bakanı Bozdağ'a "Genel af çalışması mı yapılıyor?" sorusunu yöneltmek için salonda sırasını bekleyen FOX TV muhabiri, Bozdağ'ın Basın Danışmanı Bilal Çetin'in engeliyle karşılaştı.

"NORMALDE BEN SİZİ BURAYA ALMAYACAKTIM"

Salona girişinde direkt olarak muhabirin yanına giden Çetin, "Hanımefendi bak, rica ediyorum. Soru sormayın, bak rica ediyorum. Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım. FOX TV'yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın" dedi.

GAZETECİLERİN SORU SORMASINI ENGELLEDİ

Muhabirin "Neden?" sorusuna yanıt veremeyen Çetin, Bozdağ'ın başka bir çıkış kapısından geçmesini sağlayarak gazetecilerin soru sormasını engelledi.

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Bekir Bozdağ, MHP, Güncel, Son Dakika

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