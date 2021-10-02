MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir'de - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir Belediyesi ile Türk Eğitim-Sen İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Kılıç, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve parti yöneticileriyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Programına Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret ederek başlayan Kılıç, buradaki görüşmenin ardından, Türk Eğitim-Sen İl Temsilciliği'ne geçti.

Kılıç, Şube Başkanı Tayfur Urgenç ile kentte eğitim alanında yaşanan sorun ve önerilere ilişkin görüşmede bulundu.

Urgenç, ziyaretlerinden dolayı Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti.