MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde esnafla bir araya geldi.

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, MYK üyeleri Güllü Yener, Nevzat Ünlütürk ve Şahin Gürz, MHP Bilecik İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar ile Pazaryeri ilçesine gelen Kılıç'ı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli karşıladı.

Esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla adım adım, il il Anadolu ziyaretlerine devam ettiklerini ifade eden Kılıç, "Bu ziyaretimde edindiğim tüm bilgileri genel merkeze aktaracağım. Bu ziyaretlerimiz köy köy, mahalle mahalle devam edecek. Tüm Bilecik ve Pazaryerililere Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletiyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Tekin, Kılıç'a hediye takdim etti.

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, daha sonra Kınık Köyündeki çömlek atölyelerini gezdi.