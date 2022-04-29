MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

29.04.2022 17:04
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye böylesi bir dönemde, Karadeniz'den komşumuz olan iki ülkenin yaşamış oldukları sıkıntıyı beraberce aşmaları konusunda önemli bir arabuluculuk faaliyeti icra etmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye böylesi bir dönemde, Karadeniz'den komşumuz olan iki ülkenin yaşamış oldukları sıkıntıyı beraberce aşmaları konusunda önemli bir arabuluculuk faaliyeti icra etmiştir." dedi.

Kayseri'de partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 9 bölgede başlatılan istişare toplantılarının bir ayağının da Kayseri'de başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Özdemir, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kuzeyimizde bir savaş devam ediyor. Bu küresel sistemin tıkanıklığı artık ülkeler arası savaş durumunu doğurmuştur. Türkiye böylesi bir dönemde, Karadeniz'den komşumuz olan iki ülkenin yaşamış oldukları sıkıntıyı beraberce aşmaları konusunda önemli bir arabuluculuk faaliyeti icra etmiştir. Türkiye'nin bu konuda hakemliği son derece önemlidir. Çünkü hem Rusya hem Ukrayna, Türkiye'nin komşuları olmakla birlikte önemli ekonomik partnerleri arasında yer alıyor. Bu savaşın giderek derinleşmesi hadisesi ise bütün dünyayı içinden çıkılamayacak bir sürece sürüklemekte. Bu anlamda hükümetimizin üstlenmiş olduğu sorumluluk ortadadır. En son her iki ülkenin İstanbul'da buluşması ve Türkiye'nin destek ve katkılarını ifade etmeleri çok önemli gelişmelerdir."

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Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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