MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Cumhur İttifakı Beyşehir Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Cumhur İttifakı Beyşehir Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.



Kalaycı, açılışta yaptığı konuşmada, işsiz gençlerin, esnaf ve çiftçinin yaşadığı sorunları çözebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanların gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.



Tüm sorunların hepsinin birer birer çözüleceğini ifade eden Kalaycı, "Sorunları yine çözecek olan hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız… MHP olarak da bütün bu yapılan uygulamalara destek veriyoruz." dedi.



Türkiye'yi bölmek için yeni hesaplar yapanların olduğunu ifade ede Kalaycı, şunları kaydetti:



"Türkiye üzerinden hesabı olanlara diyorum ki; vatanı için canından geçenleri yenemeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Bu vatanda yiğitler bitmez, şehadeti göze alan kahramanlar bitmez. Son örneğini yaşadık hep beraber. Bu bir beka mücadelesi. Vatanımız işgal edilmek istenmiştir, ülkemiz bölünmek istenmiştir. Türkiye'yi iç savaşa sokmak istemişlerdir ama canımızı ortaya koyarak hem 15 Temmuz gecesi, hem de terörle mücadelede gereken cevabı muhataplarımıza verdik. Yine hesaplar yapıyorlar, A planı, B planı, C planı, uyguladılar. Şimdi de 31 Mart seçimleri sonrasına yönelik hesap yapıyorlar, yine Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Yine Türkiye'yi kaosa sokmak istiyorlar. Türk milleti buna fırsat vermeyecektir. Her ne kadar CHP'si, İYİ Parti'si, HDP'si, Saadet Partisi hep beraber bu iktidarı yıkma konusunda işbirliği yapmışlarsa da avuçlarını yalayacaklar."



Kalaycı, birtakım çevrelerin Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini vurgulayarak, "Şu 2,5 yıldır yaşadıklarımız hep beraber şahit olduğumuz konular. Hemen Suriye'de, Amerika'nın o terör örgütüne nasıl silah yardımı yaptığını görüyorsunuz, 20 bin tırı geçmiş. Hava savunma sistemi kuruyorlar oraya ama CHP'si de, diğer partiler de çıkıp onlara iki laf etmiyor; YPG'yi terörist görmeyen bir ana muhalefet partisi var. Ben sizlere soruyorum; bu terör örgütüne PKK'nın uzantısı YPG'ye verilen silahlar ne için veriliyor? Türkiye'nin milli güvenliği için, bekası için bu bir tehdit değil mi?" diye konuştu.



Açılışta konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da her seçim döneminde her seçimin önemli olduğu vurgusunu hep yaptıklarını dile getirerek, "Biz her seçimde diyoruz ki, bu seçim çok önemli. Gerçekten buna, inanarak diyoruz. Bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizde hangi seçim önemsiz ki." ifadelerini kullandı.



AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, konuşmasında, 31 Mart seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını, bu seçimde oy vereceklerin aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine de oyunu vermiş olacağını bildirdi.



AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise konuşmasında 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı.



Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar de geleceğin Beyşehir'ini Beyşehirlilerle, hep birlikte oluşturacaklarını söyledi.



Yaşar, "Yeni Beyşehir'i hanım kardeşlerimizle kuracağız, yeni Beyşehir vizyonunu genç kardeşlerimizle oluşturacağız." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sultan Tavuğuna Biçilen Fiyat Dudak Uçuklattı! Tam 5 Bin Liraya Satıldı

Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu

Survivor Dokunulmazlık Oyununda Başarısız Olan Hakan, Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri