MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, esnaf ve çiftçiyi rahatlatmak, ekonomiye canlılık kazandırmak, yeni kredilerin ve yatırımların önünü açmak amacıyla sicil affının mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi. Kalaycı, vergi ve prim borçlarında yeni bir yapılandırma yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda Bankacılık Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında banka komisyonları, sicil affı, vergi ve prim borçlarında yapılandırma, çiftçilerin kredi borçları, kuyu barışı ve pancar kota cezalarını gündeme getirdi. Bankalarca alınan ücret ve komisyonlara sınırlama getirilmesini desteklediklerini kaydeden Kalaycı, "Bankaların her türlü işlemlerinden elde ettikleri ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma hususundaki yetkiler doğrudan Merkez Bankasına verilmektedir. 10 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK Yönetmeliği ve Merkez Bankası tebliği ile bankaların alabileceği ücret ve komisyonlara sınırlamalar getirilmiştir. Vatandaşımız bankalarda yaptığı işlemlerde çeşitli adlarla istenen ücret ve komisyonları yıllardır çaresizce ödemek durumunda kalmıştır. Bu durum, vatandaşlarımızın en fazla şikayetçi olduğu konulardan biridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak uzun süredir dile getirdiğimiz ve düzenleme yapılmasını istediğimiz bu konunun düzen altına alınması memnuniyet vericidir" dedi.



"Sicil affı mutlaka çıkarılmalı"



Kalaycı, esnaf ve çiftçiyi rahatlatacak yeni politikalara ihtiyaç bulunduğunun altını çizerek, sicil affına değindi. Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığını, ekonomik göstergelerin önümüzdeki dönem için umut verdiğini belirten Kalaycı, "Bu süreçte reel sektöre yönelik bazı kararların alınmasının tam zamanıdır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı borçlarını ödeyemez duruma düşen ticaret ve meslek erbabımızı, esnafımızı ve çiftçimizi rahatlatacak yeni politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. Tarımsal krediler ile esnaf kredilerinin faiz oranlarının düşmesi çok olumludur. Fakat faiz oranları düşmekle birlikte kara listede yer alan birçok esnaf ve çiftçi uygun kredi şartlarından maalesef yararlanamamaktadır. Esnaf ve çiftçi verilen kredilere ulaşamadıktan sonra var olan borçlarını ödemekte zorlandığı süreçte faiz oranlarının düşmesinin onlar için hiçbir anlamı kalmamaktadır. Esnaf ve çiftçimizi rahatlatmak, ekonomiye canlılık kazandırmak, yeni kredilerin ve yatırımların önünü açmak amacıyla sicil affı mutlaka çıkarılmalıdır" diye konuştu.



Vergi ve prim borçlarına yeni yapılandırma talebi



Son iki yılda yaşanan sıkıntıların vergi ve prim borçlarında yeni bir yapılandırma yapılmasını kaçınılmaz kıldığını ifade eden Mustafa Kalaycı, "Vergi ve SGK primlerine ilişkin hem yapılandırma taksitlerini ve hem de cari yükümlülüklerini ödeyemeyen çok sayıda kişi bulunmaktadır. Yeniden yapılandırmanın vergi sistemine olan güveni sarstığı, vergi ahlakını bozduğu, bu konuda toplumda sürekli bir beklenti ortamının doğmasına neden olduğu doğrudur, ancak son iki yılda yaşanan sıkıntılılar ve halen ekonomide yaşanan toparlanma dikkate alındığı takdirde içinde bulunulan şartlar yeni bir yapılandırma yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Vergi ve prim tahsilatının artırılması yanında vatandaşın rahatlatılması için eski yapılandırma borçları dahil tüm borçların birleştirilerek yeni bir yapılandırmaya gidilmesi, cari ay ödemeleriyle birlikte ödenebilecek uygun faiz ve uzun vade öngörülmesi, hem amaca ulaşılması ve hem de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğmasına meydan verilmemesi açısından önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.



"Çiftçilerin kredi borçları ödeyebilecekleri uygun şartlarda yapılandırılmalı"



Kalaycı, bankalara olan kredi borçları katlanarak artan, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatları pahalılaşan çiftçinin gerçekten zor durumda olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Mevcut uygulamada çiftçimizin kredi yapılandırmalarına yüksek faiz uygulanmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Krediye olan borçlarında çiftçilerin ödeyebileceği uygun şartlarda yapılandırmayı içeren bir düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. Çiftçimiz, zamlarla iyice artan elektrik faturalarını ödemekte zorlanmaktadır. Tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmelidir. Elektrik fatura bedellerinin hasat sonrası fatura edilerek tahsili sağlanmalıdır. Konya Ovası'nda ruhsatsız ya da depo ve benzeri adlarla izin alınmış çok sayıda yeraltı su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyular yıllardır kullanılmakta, elektrik faturaları ödenmektedir. Çiftçimiz kuyu barışı yapılması suretiyle bu kuyulara ruhsat verilmesini istemektedir. Pancar üreticisinin kotasını dolduramadığı için verilen kota cezalarında üreticinin kendi elinde olmayan sebepler dikkate alınmalı, kota cezaları mutlaka kaldırılmalıdır. Çiftçimizin sorunlarının çözümüne yönelik acilen bir tedbir paketi uygulamaya konulmalıdır. Bu sorunlar giderilmeli ki, çiftçimiz daha fazla üretsin ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlasın." - ANKARA